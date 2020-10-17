Американская фитнес-модель Ана Чери показала нежный пляжный образ на отдыхе

Ана является востребованной моделью, поэтому она постоянно зависит от социальных сетей – девушке приходится делиться разными фото, показывать, как она живет, тренируется и даже питается. Единственное, о чем модель не говорит – это личная жизнь. Замужняя фитнес-красотка не показывает лицо своего мужа.

Образ обольстительной модели требует показывать лишь провокативные и даже в чем-то откровенные кадры в Инстаграм. Сама Ана старается примерять модные бикини, тонкие бра и трендовые купальники для выхода в свет так, чтобы сделать яркий акцент на ягодицах или бюсте.

В этот раз девушка подчеркнула при помощи белого лифа свою грудь, соблазнительно прогнувшись перед объективом. Чери улыбалась на камеру без смущения и восхитила фигурой в целом – пляжный лук она дополнила простой вязаной юбкой-сеточкой.

«Живи так, как хочешь, ведь твоя собственная сказка зависит от тебя. охраняйте позитивный настрой и находите волшебные моменты в каждом дне ✨», - написала Ана.

Вот как отвечают в сети:

«Красиво действительно красиво 💋; девушка просто огонь😍😘; Да, это нормально - быстро приступить к работе, лол; Вы - воплощение совершенства!; Эй, красавица, выглядишь прекрасно все время, люблю тебя каждый день 🌹❤️🌹; Блин, ты прекрасная женщина; Вау, прогиб на все сто; Сладкий сладкий сладкий вид, как мороженка с вишнями 🍨девочка 👏👏👏».

Мы также писали, что в социальной сети девушка делится фото, которые успела заснять во время отдыха ранее и задолго до отдыха на Мальдивах. На одном из таких фото отчетливо видно, как выглядит роскошная фигура Аны, которая отказывается сидеть на диете, чтобы похудеть. Девушка в белом купальнике показала себя в скромной позе, но удачно выставив бюст при этом напоказ.

«Чистая радость жизни ...; супер красивая; Какой торт 🍰! Боже !!! 🔥; почему такая сладкая 😍😍😍; Ricota mija linda 😘😘😘; Вааау, детка, твоя команда булочек прекрасна 😍😍😍 Мне понравилась красота твоего тела 😍😍😍 ты прекрасна; 😍; Лучшее из лучших 👍👀🔥; Красивая улыбка ❤️».

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