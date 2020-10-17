Американская фитнес-модель Ана Чери показала фигуру во всей красе, приспустив рубашку до предела

Снимок красотка выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Зависаем этим субботним утром. Проверьте мою биографию и имейте только хороших друзей», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует в одной рубашке без белья, решив приспустить ее до предела. Дополнить образ знаменитость решила эффектным макияжем и прической, на что обратили внимание ее поклонники.

«Божественная леди», «идеальная», «Чери, ты просто лучше с каждым днем», «идеальная леди», «просто великолепно», «Ана, это любовь», «ты богиня и спустилась с небес?», «твоя фигура реально очень крутая», - пишут они.

Как сообщалось, Ана является востребованной моделью, поэтому она постоянно зависит от социальных сетей – девушке приходится делиться разными фото, показывать, как она живет, тренируется и даже питается. Единственное, о чем модель не говорит – это личная жизнь. Замужняя фитнес-красотка не показывает лицо своего мужа.

Образ обольстительной модели требует показывать лишь провокативные и даже в чем-то откровенные кадры в Инстаграм. Сама Ана старается примерять модные бикини, тонкие бра и трендовые купальники для выхода в свет так, чтобы сделать яркий акцент на ягодицах или бюсте.

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