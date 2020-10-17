Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похизувалася своїми формами в яскравому бікіні

Як пише Politeka.net, співачка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" гарячі кадри зі зйомок, для яких вона приміряла пляжний наряд. У ролику красуня постала в яскраво-червоному купальнику на зав'язках і елегантному капелюсі зі стрічкою. Міша Романова босоніж пробіглася по дошках з радісною посмішкою, повертаючись на ходу. Під час особливо різкого обороту капелюх злетів з її голови, проте виконавиця зі сміхом її зловила.

Таким чином знаменитість проілюструвала відповідь на одне з питань своїх шанувальників: "який з отриманих компліментів був найдивнішим?". Саму фразу вона дописала нижче: "у Міші дуже красива спина. Знімаємо її зі спини".

Раніше колишня солістка групи "ВІА Гра" постала в сміливому образі на сходах. Для фотосесії вона одягла лакований жакет з зеленими розводами і показала розкуту позу прямо на сходах: вона розтягнулася, високо закинула голову і доторкнулася пальцями до власного підборіддя.

При цьому її і без того коротке плаття трохи задралося, надавши кадру пікантності, а сама Міша показала на камеру максимально томний вигляд.

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