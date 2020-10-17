Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив про ускладнення через Китайський вірус

Як передає Politeka.net, здоров'я українців може постраждати навіть через роки після одужання. Заступник голови МОЗ розповів про наслідки і прогнози в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Віктора Ляшка, інфекція поводиться вкрай непередбачувано, проте поки очікування фахівців виправдовуються. Ситуація ускладнюється, а щоб не доводити її до критичних показників, потрібно дотримуватися обмежень.

"Я сподіваюся, що ми не побачимо 20 тисяч летальних випадків в Україні за рік, але щоб цього не побачити, потрібно робити ті речі, які ми прописали в умовах адаптивного карантину, а не чекати жорсткого карантину", - заявив чиновник.

Він додав, що для багатьох хворих Китайський вірус може принести небезпечні ускладнення, які проявляться з часом:

"Питання епідемії може ще мати далекі наслідки для здоров'я українців. Онкологічні, серцево-судинні захворювання пізніше дадуть про себе знати".

Віктор Ляшко стверджує, що система охорони здоров'я України впорається, навіть якщо одночасно хворітимуть до 10 тисяч осіб по всій країні. Однак якщо всі вони звернуться за допомогою в одному місті - медикам доведеться туго. Зараз же щодня фіксують близько 5-5, 7 тисячі тих, що заразилися.

Нагадавши, жорсткий карантин в Україні, Ляшко заявив про екстрені заходи: "ми просимо всіх...".

Як повідомляла Politeka, Ляшко заявив про нову суперінфекцію і масову вакцинацію, що буде з карантином.

Також Politeka писала, що у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців: "Попередня ціна...".