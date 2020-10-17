Відома українська ведуча і зірка "Орла і решки" Регіна Тодоренко вразила розтяжкою в обіймах відомого спортсмена

Зірка поділилася новим фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Зараз ведуча виступає в російському шоу "Льодовиковий період". Її партнером по льоду став фігурист Роман Костомаров. У новому виступі йому належало приміряти на себе образ Джокера з однойменного фільму, в той час як сама Тодоренко вийшла на лід в зухвалому образі зі шкіряною курткою і стильною зачіскою.

На фото Костомаров і Тодоренко завмерли під час виконання одного зі складних рухів, що вимагає від Регіни ідеальної розтяжки, не гірше, ніж у Анастасії Волочкової.

"Ви ж пам'ятаєте, як нам потрібна ваша підтримка і де голосувати?",- поцікавилася ведуча в підписі до фото.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Господи!!! Як це можливо", "Шпагат в польоті в руках у Костомарова це ж треба так!", "Аааааа відчуваю знову буде вогнище", "Офігеть! Ніколи не бачила такої підтримки! Регіна, ви точно ніколи не каталися?!", "Оце так розтяжка! Не Хіло на ковзанах таке зробити!", "Регіна! Тааакой шпагат! Супер! Від номера мурашки!", "Ви шикарна пара. Боріться за 1 місце", - пишуть люди.

Нагадавши, Тодоренко з високим красенем засікли в пікантній позі прямо посеред вулиці: "де лайк Топалова?".

Як повідомляла Politeka, чоловік Тодоренко різко схуд слідом за Лазарєвим і роздягнувся на камеру: "Регіна тебе за цю фотку не приб'є?".

Також Politeka писала, що Регіна Тодоренко на сьомому небі приголомшила фото в купальнику: "Вся в мурашках...".