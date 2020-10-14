Регина Тодоренко, ставшая знаменитой после участия в роли ведущей в популярном тревел-шоу "Орел и решка", умеет эпатировать публику
Politeka напомнинает, что после скандала, возникшего из-за необдуманных слов Регины в адрес жертв семейного насилия, знаменитость сумела реабилитировать свою репутацию и ее вновь начали приглашать на разные проекты, в том числе и на телевидение.
Так, Регину пригласили участвовать в популярной российском шоу "Ледниковый период", на котором она катается на коньках вместе со своим партнером – олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.
Сегодня телеведущая показала у себя в Инстаграм, как готовится к очередному выпуску программы. На фотографиях, размещенных девушкой, они тренируются на улице, причем, принимают порой недвусмысленные позы.
На одном из снимком звезда очень низко касается свой прической асфальта.
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На втором – восседает на плечах своего партнера.
На третьем – делает танцевальные па прямо на улице.
Фанаты бурно отреагировали в комментариях на эти фото.
"а потом сообщения..Регина разошлась с мужем и ушла к фигуристу😂😂 Лучшая пара, удачи вам 🙏👏👍Фото класс, вы очень яркая эмоциональная пара, наблюдать сплошное удовольствие 👏😻🌸🌸🌸Регина- Вы невероятная во всём! Супер- талант! И на льду, ваша с Романом пара- это такая красота и грация! Спасибо Вам!❤️😍Волосы жалкооооо Региночка! Кссная какая! Такая задорная! Впервые вижу Романа Костомарова таким вдохновленным. Регина, тооолько 1 место!!! Покой нам только снится!", – написали они.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подросшего сына Михаила. На фотографии, мальчуган, которому в декабре месяце исполнится 2 года, позирует сидя в игрушечном автомобиле с маленькой девочкой. Лицо мальчика довольное, а у малышки перепуганное.
В подписи Регина объяснила почему. Она назвала своего отпрыска любвеобильным ребенком.
«Михаил Владиславович - очень напористый молодой человек. Если ему нравится девочка, он действует быстро четко и согласно своей новой привычке - сразу валит в траву и обнимает ❤️🙈
Теперь вы понимаете , почему у Эмили такое удивление на лице?!😆
У вас тоже любвеобильные детки ?», - написала телеведущая.
Фолловеры принялись комментировать увиденное.
«На самом деле в этом возрасте они очень искренние и непосредственные», «Какие зайки) оба маленькие знаменитости)», «Какой он красавчик 💋💋💋», «Какой довольный Михаил Владиславович 😂», - пишут люди.
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