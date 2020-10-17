Известная украинская ведущая и звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко впечатлила растяжкой в объятиях известного спортсмена

Звезда поделилась новым фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Сейчас ведущая выступает в российском шоу «Ледниковый период». Ее партнером по льду стал фигурист Роман Костомаров. В новом выступлении ему предстояло примерить на себя образ Джокера из одноименного фильма, в то время как сама Тодоренко вышла на лед в дерзком образе с кожаной курткой и стильной прической.

На фото Костомаров и Тодоренко замерли во время выполнения одного из сложных движений, требующего от Регины идеальной растяжки, не хуже, чем у Анастасии Волочковой.

«Вы ведь помните, как нам нужна ваша поддержка и где голосовать?», - поинтересовалась ведущая в подписи к фото.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Господи!!! Как это возможно», «Шпагат в полёте в руках у Костомарова это ж надо так!», «Аааааа чувствую снова будет огнище», «Офигеть! Никогда не видела такой поддержки! Регина, вы точно никогда не катались?!», «Вот это растяжка! Не хило на коньках такое сделать!», «Регина! Тааакой шпагат! Супер! От номера мурашки!», «Вы шикарная пара. Боритесь за 1 место», - пишут люди.

Напомним, Тодоренко с высоким красавчиком засекли в пикантной позе прямо посреди улицы: "Где лайк Топалова?".

Как сообщала Politeka, муж Тодоренко резко похудел вслед за Лазаревым и разделся на камеру: "Регина тебя за эту фотку не прибьет?".

Также Politeka писала, что Регина Тодоренко на седьмом небе ошеломила фото в купальнике: "Вся в мурашках...".