Зірка Студії "Квартал 95" Марта Адамчук підкорила шанувальників фатальним образом у сукні з відкритою спиною

Артистка "Жіночого кварталу" показала свій новий розкішний образ в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Адамчук стоїть на сцені перед порожнім залом у світлі прожекторів. На ній розкішне вузьке плаття, прикрашене безліччю паєток, які красиво мерехтять на світлі. Артистка позує до камери спиною, демонструючи головну родзинку свого вбрання, який виявився повністю відкритий ззаду.

Не можна заперечувати, що образ Адамчук виглядає дуже жіночним і загадковим. У підписі до фото вона розповіла, що тільки вчора вони з колегами відзняли нові серії «Жіночого кварталу».

Шанувальники артистки тут же відреагували на її пост.

"Марта, Ви - приголомшлива!", "Магічне фото", "красуня", - пишуть люди в коментарях до знімка.

Раніше ми писали, що Адамчук постала біля великого вікна, піднявши руки.

Марта позувала спиною до фотографа, який відобразив її оголену спину. Пишна сукня спускалася довгою хвилею від грудей до підлоги.

Артистка зробила зачіску у вигляді низького пучка і гладкого волосся.

"Іноді трапляється так в житті, що ти залишаєшся з ситуацією один на один. Ні-ні, не тому, що до тебе нікому немає діла (слава Богу - у мене прекрасні друзі), а тому що прийшла пора приділити увагу самому собі - повноцінно і чесно", - підписала чорно-біле фото брюнетка.

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