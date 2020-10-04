Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук рассказала, когда представит вниманию публики свой новый проект

На странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала фотографию, на которой предстала в образе чувственной дивы, передает Politeka.net.

На ней – красный длинный халат с вышивкой и широкими рукавами в восточном стиле, а также длинные черные перчатки.

34-летняя артистка анонсировала новый выпуск «Женского квартала», а также порадовала фанатов:

«Ни одно слово не передаст моего трепета, ведь в этом эфире я представляю проект @mora_singer 🤍», – написала она.

MORA – это авторский проект «голоса» «Женского квартала», о котором Адамчук впервые рассказала еще в марте.

«MORA - это результат поиска себя, суть которого в раскрытии новых граней моего творчества. Если Марта – это уже проявленная часть меня, то MORA - внутренняя и еще не раскрытая суть. Также это собирательный образ всех современных женщина», – говорила артистка в одном из своих интервью.

Первой песней проекта стала #liveLight, что означает «живой мир», «свет жизни» или «жить легко». Это песня о движении, желании, активности, желании вырваться из ограничений, контроля, трансформировать негатив и выявить позитив.

Ранее мы рассказывали о том, что Марта Адамчук вскружила поклонникам голову идеальным романтическим образом.

Звезда опубликовала свежие фото в соцсети, на которых предстала в "узком" платье на прогулке.

Наряд брюнетки выгодно подчеркнул ее плавные изгибы и пленительные округлости. Образ дополнили стильные туфельки на шпильке.

Напомним, безупречная брюнетка из "Квартал 95" без стыда и белья сверкнула самым интересным: "Обжигающая".

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