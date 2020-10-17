Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила атлетичними здібностями на тренуванні

Як пише Politeka.net, знаменита красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" короткий ролик, в якому виконала видовищний трюк. Вона постала перед шанувальниками в чорній футболці і обтягуючих велосипедках такого ж кольору, які підкреслили її пружні стегна.

У тренувальному залі дівчина вперлася руками об гладку підлогу, а потім підняла широко розсунуті ноги вгору. Звівши носочки разом над головою, Катерина кілька секунд впевнено стояла в такому положенні утримуючи рівно, а потім поспішаючи опустилася і пританцьовуючи підійшла до камери.

"Коли залишилися сили після работки", - підписала Нікітіна. На жаль, Шанувальники не змогли прокоментувати витівку зірки, тому що вона виклала відео в сторіз.

Гумористка часто показує, що роки тренувань не пройшли марно. Так нещодавно вона виклала кілька кадрів, для яких позувала в лосинах, топі і білих шкарпетках, таке вбрання добре виділив її бездоганну фігуру. На одному з фото Катерина Нікітіна сіла на шпагат посеред кімнати, так що камера зафіксувала її в профіль. "Трохи мотивації", - підписала вона кадр.

Нагадаємо, що Катерина Нікітіна зігнулася біля жердини і вразила талантом: «обожнюю...».

Як повідомляла Politeka, Катерина Нікітіна в образі спокусливої рокерші довела, чим краще Полякової: "вогонь!".