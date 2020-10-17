Екс-солістка гурту Nikita, відома українська співачка Анастасія Кумейко показала себе в басейні

Зірка поділилася новим соковитим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Кумейко розважається в басейні. На ній чорний купальник з оригінальним декором у вигляді напівпрозорої сіточки, натягнутої поверх декольте.

Судячи з усього, на знімку співачка тільки виринула з води: з її обличчя все ще стікають цівки. При цьому Анастасія досить посміхається, явно насолоджуючись відпочинком.

"Ку-ку", - короткою підписала знімок Кумейко.

Її шанувальники не змогли пройти повз цю посаду.

"Привіт, Настя, як справи, що нового?", "Ку-ку, красуня", "Насть, з початку Нікіта ти зовсім не змінилося. Як ти це робиш?", "Це на Подолі такі калюжі?" ,- пишуть люди в коментарях до фото співачки.

Раніше ми писали, що Кумейко опублікувала загадкове відео, на якому нагадувала казкову істоту. Анастасія була одягнена в бежевий купальник, поверх якого вона одягла хвилясте плаття. Дівчина занурилася під воду, в результаті чого її сукня задралася, оголивши плоский животик і округлі стегна. Виглядала Кумейко чудово.

Всього за 10 хвилин її відео встигли подивитися більше 1500 разів. У коментарях її стали порівнювати з русалкою і морськими жителями.

Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком: "Господарка".

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