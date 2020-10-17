Экс-солистка группы Nikita, известная украинская певица Анастасия Кумейко показала себя в бассейне

Звезда поделилась новым сочным снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кумейко развлекается в бассейне. На ней черный купальник с оригинальным декором в виде полупрозрачно сеточки, натянутой поверх декольте.

Судя по всему, на снимке певица только вынырнула из воды: с ее лица все еще стекают струйки. При этом Анастасия довольно улыбается, явно наслаждаясь отдыхом.

«Ку-ку», - короткой подписала снимок Кумейко.

Ее поклонники не смогли пройти мимо этого поста.

«Привет, Настя, как дела, что нового?», «Ку-ку, красотка», «Насть, с начала Никиты ты совсем не поменялось. Как ты это делаешь?», «Это на Подоле такие лужи?», - пишут люди в комментариях к фото певицы.

Ранее мы писали, что Кумейко опубликовала загадочное видео, на котором напоминала сказочное существо. Анастасия была одета в бежевый купальник, поверх которого она надела волнистое платье. Девушка погрузилась под воду, в результате чего ее платье задралось, оголив плоский животик и округлые бедра. Выглядела Кумейко превосходно.

Всего за 10 минут ее видео успели посмотреть более 1500 раз. В комментариях ее стали сравнивать с русалкой и морскими жителями.

Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».

Как сообщала Politeka, развратную экс-Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла к воде и...".