Знаменитий російський телеведучий Максим Галкін, чоловік Алли Пугачової, порадував новим осіннім образом

Як повідомляє Politeka.net, артист розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" Селфі, яке встиг зробити під час прогулянки. На фото він позує в чорній куртці і толстовці з капюшоном, під якою можна розрізнити білу футболку. На задньому плані видно розмиті дерева з пожовклим листям і красиве Синє небо. Сам 44-річний Максим Галкін явно задоволений своїм життям, а тому широко посміхається.

"Всім бажаю сонячного настрою в цю похмуру погоду! 😀 ",- поділився шоумен своїми емоціями в описі до знімка.

Багато користувачів соціальної мережі помітили, що Максим Галкін змінив зачіску і завдяки цьому став виглядати набагато молодше:

"Шикарний 😏❤️"; " років 30 ніби максимум😀"; " помолодшав!"; "Сонячний максим!!!! 🙌"; "Завжди 18🔥"; "Хлопчина 👍🔥"; "У Вас там начебто небо блакитне😂"; "Юний хлопчик 🤗"; "Молодшає👌"; "Сонячний хлопчик. Дуже шкода, що витрачає життя на старість. Так не повинно бути"; " скільки років? 18 або 20?!🤔 "; "👍 👍 👏 👏добра посмішка😊";" підстригся 👍 👍 😘 аж помолодшав. Подобалося Темний волосся коротка стрижка 😘"; " хіба можна так молодіти👍 🔥".

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