Актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася роллю Валюхи Будько в серіалі "Свати", розвеселила соцмережі новим роликом

Як повідомляємо Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Тетяна розмістила уривок з улюбленого глядачам серіалу, який сьогодні актуальний як ніколи.

За сюжетом Валюха приходить в гості до подруги і між ними відбувається такий діалог:

- Любко, ти вдома?

- Вдома!

- А чого ти замкнулася?

- Чого треба, того й замкнулася.

- Ти що, захворіла?

- Я-то ні, а ось ти... А ти чого без маски?

- Та я в магазині була, на шо мені маска?

- По телевізору показували, що грип передається повітряно-крапельним шляхом.

- Який грип, що ти несеш?

- Ти думаєш, у людей очей немає. Іван сказав, Як тільки Мітяй поросят приніс, відразу сват захворів. Я думала бреше, а потім дивлюся - ви все по двору в намордниках ходите!

"Актуально в нинішній час", - підписала ролик актриса.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тетяна Кравченко (@tat_kravchenko) 17 жов 2020 о 6:38 PDT

Шанувальники актриси погодилися з нею, написавши про це в коментарях.

"Обожнюю цей серіал 😂👍👏 👍😂 👏👏👏🙌🙌🙌😍😍😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥 А корона вірусу немає у вас😄 😄 👍", – пишуть люди.

Раніше ми писали, що на фан-сторінці актриси з'явився новий пост, на якому всім відома "Валюха" в яскравому одязі і з червоною помадою на губах посміхається, а її колега Олеся Железняк, яка втілила образ дружини Мітяя - Лариси Буханкіної, стояла поруч з дитиною на руках.

Це стоп-кадр з нового сезону серіалу, який сподобався творцям групи. Видно, як зірки змінилися і вже зовсім не такі, як були раніше.

"Всім гарного дня ❤️", - написали автори поста.

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