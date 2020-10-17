Актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася роллю Валюхи Будько в серіалі "Свати", розвеселила соцмережі новим роликом
Як повідомляємо Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Тетяна розмістила уривок з улюбленого глядачам серіалу, який сьогодні актуальний як ніколи.
За сюжетом Валюха приходить в гості до подруги і між ними відбувається такий діалог:
- Любко, ти вдома?
MARUV без ліфчика в прозорій блузі довела чоловіків до мурашок: "Конячка потужна"
Чоловік скандальної Кухар з "Танців з зірками" показав, що витворяє на жердині: у Дантеса аж щелепа відпала
Долар по 7 гривень, з'явився неймовірний курс валют: "МВФ оцінив..."
Анни Марії більше немає, що сталося з незвичайною дочкою Єфремова: "У день народження дівчини..."
- Вдома!
- А чого ти замкнулася?
- Чого треба, того й замкнулася.
- Ти що, захворіла?
- Я-то ні, а ось ти... А ти чого без маски?
- Та я в магазині була, на шо мені маска?
- По телевізору показували, що грип передається повітряно-крапельним шляхом.
- Який грип, що ти несеш?
- Ти думаєш, у людей очей немає. Іван сказав, Як тільки Мітяй поросят приніс, відразу сват захворів. Я думала бреше, а потім дивлюся - ви все по двору в намордниках ходите!
"Актуально в нинішній час", - підписала ролик актриса.
Переглянути цю публікацію в Instagram
Шанувальники актриси погодилися з нею, написавши про це в коментарях.
"Обожнюю цей серіал 😂👍👏 👍😂 👏👏👏🙌🙌🙌😍😍😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥 А корона вірусу немає у вас😄 😄 👍", – пишуть люди.
Раніше ми писали, що на фан-сторінці актриси з'явився новий пост, на якому всім відома "Валюха" в яскравому одязі і з червоною помадою на губах посміхається, а її колега Олеся Железняк, яка втілила образ дружини Мітяя - Лариси Буханкіної, стояла поруч з дитиною на руках.
Це стоп-кадр з нового сезону серіалу, який сподобався творцям групи. Видно, як зірки змінилися і вже зовсім не такі, як були раніше.
"Всім гарного дня ❤️", - написали автори поста.
Нагадаємо, що щаслива Тетяна Кравченко вразила зовнішністю в реальному житті: фанати Пугачової оцінили.
Як повідомляла Politeka, Тетяна Кравченко переполошила немічним виглядом, рідкісний кадр.
Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко вбила наповал елегантним чином: "Мадам, ви просто принадність».