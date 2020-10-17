Топ-модель Белла Хадід засвітила відвертий лук, в якому вона вийшла на публіку

Як повідомляє Politeka.net, всесвітньовідома модель і одна з найкрасивіших дівчат планети Белла Хадід не забуває радувати своїх шанувальників на карантині. Супермодель раз у раз виставляє пости з відпочинку або з модельних кампаній, в яких бере участь і просто селфі з самоізоляції.

Всюдисущі фанати Белли засікли дівчину на прогулянці в Нью-Йорку. При цьому на ній відверте вбрання.

Зокрема, Белла одягла бежеву сукню-пальто з невеликим запахом і пишною до низу спідницею, яка виглядала досить строго, але в той же час жіночно і спокусливо. Схоже, свою роль зіграв ефект одягненого на голе тіло верхнього одягу. Доповнили образ золотисті босоніжки на високих підборах.

Волосся моделі було укладене в пучок. В макіяжі їй підкреслили очі. Останній штрих-хайлайтер, який покривав шкіру вологим сяйвом. Крім того, вона не проігнорувала захисну маску. Виглядає Белла, яка завжди захоплює шанувальників молодістю і красою, просто чарівно.

Камера засікла її в той момент, коли Белла здавлює руками свій бюст, поправляючи пальто. Користувачі мережі залишили під знімками безліч компліментів, адже ніхто не зміг відірвати погляд від такої краси.

"Досконалість", "Оглушаючий"," я вмираю, вона виглядає такою нереальною", " Ти така гаряча перчинка😍"," з повагою Всі дивляться на тебе", "принцеса, Я люблю тебе🌹".

Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні.

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