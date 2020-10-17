Топ-модель Белла Хадид засветила откровенный лук, в котором она вышла на публику

Как сообщает Politeka.net, всемирноизвестная модель и одна из самых красивых девушек планеты Белла Хадид не забывает радовать своих поклонников на карантине. Супермодель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха или с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.

Вездесущие фанаты Беллы засекли девушку на прогулке в Нью-Йорке. При этом на ней откровенный наряд.

В частности, Белла надела бежевое платье-пальто с небольшим запахом и расклешенной к низу юбкой, которое выглядело достаточно строго, но в то же время женственно и соблазнительно. По всей видимости, свою роль сыграл эффект надетой на голое тело верхней одежды. Дополнили образ золотистые боссоножки на высоком каблуке.

Волосы модели были уложены в пучок. В макияже ей подчеркнули глаза. Последний штрих – хайлайтер, который покрывал кожу влажным сиянием. Кроме того, она не проигнорировала защитную маску. Выглядит Белла, которая всегда восхищает поклонников молодостью и красотой, просто обворожительно.

Камера засекла ее в тот момент, когда Белла сдавливает руками свой бюст, поправляя пальто. Пользователи сети оставили под снимками множество комплиментов, ведь никто не смог оторвать взгляд от такой красоты.

"Совершенство", "Оглушающий", "Я умираю, она выглядит такой нереальной", "Ты такая горячая перчинка 😍", "С уважением все смотрят на тебя", "Принцесса, я люблю тебя 🌹".

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.

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