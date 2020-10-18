Знаменитість виглядає так, що від неї не відірватися

Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" зараз перебуває на відпочинку

Зірка під час свого відпочинку на островах регулярно ділиться спекотними кадрами, пише Politeka.net. Так, модель записала сторіз, валячись на піску.

Демі постала в помаранчевому бікіні, яке ледь прикривало її ідеальні форми. Модель лежала на березі, намочивши свої груди і забруднивши їх в піску.

Красуня знімала себе крупним планом, показуючи, груди, що ледь не вивалилися. Тонкі бретельки натягнулися на потилиці. Демі кокетливо дивилася в камеру і посміхалася. Довге волосся також було в піску і мокрі, але це нітрохи не засмучувало апетитну красуню.

Зірка потім відвела камеру за спину, показуючи свої пружні сідниці в крихітному бікіні. П'ята точка "підсмажилася" під променями сонця і виглядала заворожуюче: "Брудна і гаряча".

Кадри не змогли зібрати багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Можливо, красуні написали багато приємного в особистому листуванні.

Нагадаємо, Демі Роуз записала сторіз, поставши в чорно-білому купальнику. Модель підняла камеру на себе, щоб продемонструвати апетитний вигляд зверху, як можна краще.

Тканина навряд чи утримувала пишні груди, від яких не можна було відірвати погляду. Також Роуз одягла білосніжні плавки, які підкреслили її тонку талію.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала в банному халаті, спокусливо приспустивши той до крайності - при найменшому русі той може впасти з бюста. На голові Роуз також білий рушник, а сама дівчина не дивиться в сторону від об'єктива.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер