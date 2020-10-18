Зірки вміють заманювати кадрами, зробленими на пляжі під час відпочинку

Заради вдалих фото артистки худнуть, правильно харчуються і змінюють режим дня, щоб отримати нормальний колір шкіри і яскравий вигляд. Знаменитості знають сотні секретів краси і дуже часто діляться ними в мережі. Як видно на їхніх пляжних фото, зірки багато працюють над собою.

Представляємо вашій увазі топ-добірку кадрів знаменитостей, які влаштували «мокру» фотосесію. Деякі знімки в басейні, ванній і навіть в океані не залишать байдужими.

Настя Каменських постійно показує фото з пляжу. Вирушаючи на відпочинок, зірка щодня блищить в новому бікіні, а також намагається показати фігуру в самих різних позах. Після схуднення Каменських завжди робить акцент саме на своєму тілі.

Тіна Кароль віддає перевагу скромним фотосесіям, проте її літні фото і пляжні образи обговорюють фанати досі. У кліпі "Вабіті-Бавіті" співачка виглядала так спокусливо, що модель купальника Тіни почали розкуповувати в лічені дні.

Надя Дорофєєва дивує на пляжі і вдома біля басейну стрункою і навіть худорлявою фігурою. Це літо знаменитість провела досить скромно, перебуваючи в ізоляції. Однак, це не завадило їй також чудово провести час з чоловіком Дантесом. Зірка часто влаштовувала водні процедури в басейні у дворі будинку, який нещодавно купила з Володимиром.

Емілі Ратаковскі є затребуваною моделлю, яка завжди показує себе у відкритих нарядах. Дівчині подобається проводити час поза роботою досить банально: відпочиваючи з чоловіком, на пляжі або в ресторанах з подругами. При цьому фото Емілі в Бікіні завжди дуже популярні в Instagram, також як і домашні фото з ванної. Саме тому в своєму профілі знаменитість показує в основному саме такі фото.

Даша Астаф'єва підкорює на зйомках завжди стильними і в чомусь скромними образами. Незважаючи на те, що вона не соромиться свого тіла, в реальному житті Даша любить класичний стиль одягу і купальників. Знаменитість намагається не показувати зайвого, коли знаходиться на на знімальному майданчику.

Анна Седокова ніколи не скромничала, тому не приховує тіло під час відпочинку і всіляко підкреслює фігуру в бікіні. Після того, як її розкритикували в мережі за фото з целюлітом без фотошопу, співачка багато працювала над собою, щоб більше не потрапляти в пікантні конфузи.

Нагадавши, Седокова притулилася до красеня-чоловіка, засвітивши свої апетитні "булочки".

Як повідомляла Politeka, Седокова в тісному ТОПі поставила чоловіка на карачки на очах у Павла Волі.

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