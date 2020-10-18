Звезды умеют завлекать кадрами, сделанными на пляже во время отдыха

Ради удачных фото артистки худеют, правильно питаются и меняют режим дня, чтобы получить нормальный цвет кожи и яркий вид. Знаменитости знают сотни секретов красоты и очень часто делятся ими в сети. Как видно на их пляжных фото, звезды много работают над собой, чтобы показать безупречную красоту.

Представляем вашему вниманию топ-подборку кадров знаменитостей, которые устроили «мокрую» фотосессию. Некоторые снимки в бассейне, ванной и даже в океане не оставят равнодушными.

Настя Каменских постоянно показывает фото с пляжа. Отправляясь на отдых, звезда каждый день блистает в новом бикини, а также старается показать фигуру в самых разных позах. После похудения Каменских всегда делает акцент именно на своем теле.

Тина Кароль предпочитает скромные фотосессии, однако ее летние фото и пляжные образы обсуждают фанаты до сих пор. В клипе "Вабити-бавити" певица выглядела так соблазнительно, что модель купальника Тины начали раскупать в считанные дни.

Надя Дорофеева удивляет на пляже и дома у бассейна стройной и даже худощавой фигурой. Это лето знаменитость провела достаточно скромно, находясь в изоляции. Однако, это не помешало ей также отменно провести время с мужем Дантесом. Звезда часто устраивала водные процедуры в бассейне во дворе дома, который недавно купила с Владимиром.

Эмили Ратаковски является востребованной моделью, которая всегда показывает себя в открытых нарядах. Девушке нравится проводить время вне работы довольно банально: отдыхая с мужем, на пляже или в ресторанах с подругами. При этом фото Эмили в бикини всегда очень популярны в Инстаграм, также как и домашние фото из ванной. Именно поэтому в своем профиле знаменитость показывает в основном именно такие фото.

Даша Астафьева покоряет на съемках всегда стильными и в чем-то скромными образами. Несмотря на то, что она не стесняется своего тела, в реальной жизни Даша любит классический стиль одежды и купальников. Знаменитость старается не показывать лишнего, когда находится на на съемочной площадке.

Анна Седокова никогда не скромничала, поэтому не скрывает тело во время отдыха и всячески подчеркивает фигуру в бикини. После того, как ее раскритиковали в сети за фото с целлюлитом без фотошопа, певица много работала над собой, чтобы более не попадать в пикантные конфузы.

Напомним, Седокова прижалась к красавцу-мужу, засветив свои аппетитные «булочки».

Как сообщала Politeka, Седокова в тесном топе поставила мужа на четвереньки на глазах у Павла Воли.

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