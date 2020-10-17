Популярный российский певец Филипп Киркоров обратился к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову в честь праздника

Звезда опубликовал хвалебный пост в адрес представителей власти на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Там же он выложил совместное фото с ближайшим соратником Владимира Путина.

На снимке Филипп Киркоров позирует в обнимку с Дмитрием Песковым рядом с сервантом и напитками. Поп-король надел черный свитшот с изображением револьверов и роз, а также синие джинсы. Его спутник нарядился в серые брюки и клетчатую рубашку. Певец изобразил довольную улыбку.

В описании он озвучил различные пожелания к имениннику в заискивающем стиле, хотя обратился к Дмитрию на "ты". Примечательно, что Филипп Киркоров упомянул "Великого человека" и соратника Пескова, явно намекая на Владимира Путина.

Многие пользователи соцсети в комментариях упрекнули звезду за такие слова в адрес политиков:

"Был такой Ястржембский... это был настоящий пресс секретарь , всегда собран, с очень мудрым взлядом на всё... А сейчас такие не нужны... сейчас почёте вот такие пресс секретари с чёлочкой как у попугая Кеши..."; "Айййй Филип аййй хороооооош глубже только Тимати языком вонзился власти 😂"; "Ой,сколько сладости, елейный вы наш"; "Подхалим! Лучше бы Армении помог!"; "Ох, как лизнул"; "Он грабит народ вместе со своим главарём, а ему такое пламенное поздравление, позор, Филипп!".

Напомним, что развязный Киркоров пошел в отрыв с престарелыми Долиной и Газмановым: "Эпоха".

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