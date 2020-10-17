Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи показала пікантний образ, який обрала для виходу в світ

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.

На одній з фанатських сторінок Ратаковськи з'явилося її фото зі світського рауту.

Так, на червоній доріжці модель блищала у відвертому вбранні. Емілі з'явилася в облягаючій чорній сукні, розшитій чорними паєтками. Особливої пікантності і перчинки образу додають високі розрізи на талії і глибоке декольте "до пупка", що дозволяє помилуватися на шикарні груди зірки. Відзначимо, що бюстгальтер під наряд Емілі надягати не стала.

Ратаковськи доповнила ефектний лук сережками, укладеним волоссям і виразним макіяжем з акцентом на очі.



Шанувальники прийшли в захват від побаченого і засипали модель компліментами.

"Виглядає чудово", "занадто прекрасно занадто ідеально", " як бути фаворитом Бога? 🥺 Серйозно, ти чудова! Не слухайте ненависників, вони просто заздрять. ❤️", " Ух Ти очі... Яскрава ... Вау яскрава, як зірки в космічному небі 😍", "Гарячий пирожочек".

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі.