Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала пикантный образ, который выбрала для выхода в свет

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.

На одной из фанатских страниц Ратаковски появилось ее фото со светского раута.

Так, на красной дорожке модель блистала в откровенном наряде. Эмили появилась в облегающем черном платье, расшитом черными пайетками. Особой пикантности и перчинки образу добавляют высокие разрезы на талии и глубокое декольте "до пупка", позволяющее полюбоваться на шикарную грудь звезды. Отметим, что бюстгальтер под наряд Эмили надевать не стала.

Ратаковски дополнила эффектный лук серьгами, уложенными волосами и выразительным макияжем с акцентом на глаза.



Поклонники пришли в восторг от увиденного и засыпали модель комплиментами.

"Выглядит прекрасно", "слишком прекрасно слишком идеально", "Каково быть фаворитом Бога? 🥺 Серьезно, ты великолепна! Не слушайте ненавистников, они просто завидуют. ❤️", " Ух ты глаза ... Яркие ... Вау яркая, как звезды в космическом небе 😍", "Горячий пирожочек".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.