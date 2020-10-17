Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала пикантный образ, который выбрала для выхода в свет
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.
На одной из фанатских страниц Ратаковски появилось ее фото со светского раута.
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Так, на красной дорожке модель блистала в откровенном наряде. Эмили появилась в облегающем черном платье, расшитом черными пайетками. Особой пикантности и перчинки образу добавляют высокие разрезы на талии и глубокое декольте "до пупка", позволяющее полюбоваться на шикарную грудь звезды. Отметим, что бюстгальтер под наряд Эмили надевать не стала.
Ратаковски дополнила эффектный лук серьгами, уложенными волосами и выразительным макияжем с акцентом на глаза.
Поклонники пришли в восторг от увиденного и засыпали модель комплиментами.
"Выглядит прекрасно", "слишком прекрасно слишком идеально", "Каково быть фаворитом Бога? 🥺 Серьезно, ты великолепна! Не слушайте ненавистников, они просто завидуют. ❤️", " Ух ты глаза ... Яркие ... Вау яркая, как звезды в космическом небе 😍", "Горячий пирожочек".
Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.
Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.