25-річна актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку Ковальову в "Сватах", здивувала несподіваним перетворенням

Як повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості, Анна у формі поліцейського сидить на дивані в оточенні трьох акторів, на яких теж одяг поліцейських. Актриса постала перед фанатами в новій ролі, показавши кадр зі зйомок серіалу"Юрчишини".

"Добре, коли всі посміхаються і всі веселі)", - підписала знімки актриса.

Фанати оцінили образ Анни і засипали її лайками і коментарями.

"Найкраща і красива це ви тобі форма так йде😍 😍 😍 морковкіна тут найкрасивіша 😁 красуня. Форма до лиця Вау🔥 🔥 🔥з нетерпінням чекаю 2 сезон юрчишиних😻 😻 😻", – написали вони.

Нагадаємо, кар'єра Анни Кошмал після "Сватів" стрімко пішла вгору. Дівчина встигла знятися в таких фільмах і серіалах як "Сашка", "Хороший хлопець", "Село на мільйон".

Раніше ми писали, що зірка популярного серіалу «Свати» Анна Кошмал підкорила ідеальною фігурою в купальнику. Спекотне фото актриси, полюбилася багатьом по ролі Женьки в "Сватах", з'явилося на одній з фан-сторінок серіалу в Instagram.

На знімку Кошмал сидить на гойдалках, встановлених прямо в море. Актриса позує в спокусливому чорному купальнику-бікіні, який дозволяє їй продемонструвати всі достоїнства її фігури.

Кошмал елегантно позує на гойдалках, млосно піднявши голову вгору. Навколо неї на всі боки розлітаються бризки води.

"Красуня Анна Кошмал", - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, що Анна Кошмал полонила ніжною красою, засвітивши солодкі місця під тонкою тканиною: виросла дівчинка.

Politeka писала, що Анна Кошмал похвалилася підрослим сином на ніжному фото: "Прям віє любов'ю».

Також Politeka повідомляла, що Анна Кошмал вразила зізнанням про хворобу: "моє життя більше не буде колишнім».