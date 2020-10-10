Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал призналась, с какими проблемами столкнулась из-за пандемии

Как передает Politeka.net , своими переживаниями актриса поделилась на своей страничке в Instagram.

"Моя жизнь больше никогда не будет прежней. Мировая пандемия научила нас мыть руки каждые пол часа, стабильно стерилизовать телефон и остальные личные вещи, не прикасаться бессознательно лишний раз к лицу и наконец вспомнить, что чистота - это здоровье", - отметила Анна.

Актриса также заговорила об уже наболевших вещах для всех в период пандемии.



"Не знаю как вы, а я больше не могу жить без антибактериальных салфеток и антисептика. Они лежат у меня в каждой сумке и рюкзаке, во всех куртках) ну и конечно же в каждой паре штанов всегда спрятана минимум одна маска, уверена вам это знакомо", - поделилась актриса.

Поклонники Анны в комментариях под постом разделили ее боль и восхитились красотой актрисы.

"Вы абсолютно правы, здоровье - это главное. У меня в каждом рюкзаке лежат две маски", "Восхитительно", "Красотка", "Берегите себя и близких", - писали в коментариях.

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