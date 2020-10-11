Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал поделилась трогательным фото с маленьким сыном

Актриса, полюбившаяся многим за роль Женьки в популярном сериале от Студии «Квартал 95», опубликовала милый снимок в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кошмал держит на руках своего маленького сына, прижимая малыша к себе. Актриса прикрыла глаза и счастливо улыбается.

«Когда я его обнимаю, всё на свете теряет своё значение», - подписала снимок звезда.

Поклонники актрисы тут же принялись засыпать ее комментариями.

«Пусть такие минуты длятся вечность и будут наполнены самой чистой материнской любовью», «счастья вам, Анечка и вашей семье. Ваши посты всегда наполнены чем-то светлым и добрым», «Какой уже большой», «Какая милота», «Как мило два зайчика», «Очень душевное фото! Очень мило и прям веет любовью», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кошмал призналась, с какими проблемами столкнулась из-за пандемии.

"Моя жизнь больше никогда не будет прежней. Мировая пандемия научила нас мыть руки каждые пол часа, стабильно стерилизовать телефон и остальные личные вещи, не прикасаться бессознательно лишний раз к лицу и наконец вспомнить, что чистота - это здоровье", - отметила Анна.

Напомним, измученная Женька из «Сватов» поразила признанием о болезни: «Моя жизнь больше не будет прежней».

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" похвасталась миниатюрной талией и раскрыла секрет своей красоты: "И так целый день...".

Также Politeka писала, что Женька из «Сватов» пленила нежной красотой, засветив сладкие места под тонкой тканью: выросла девочка.