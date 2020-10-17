Российская звезда Наташа Королева озадачила необычным постом

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, певица сообщила о переносе своего концерта, намеченного на 17 октября. Причем, перенос, связанный с пандемией китайского вируса, довольно-таки значительный по времени. Королева анонсировала проведение своего концерта аж 17 апреля следующего года.

"Мы предполагаем, а Бог располагает. Во истину так и есть. Сегодня были бы последние приготовления перед выходом на сцену, а мой любимый зритель в предвкушении собирался бы на праздник души и за зарядом положительных эмоций. И мы бы с вами прокачали Крокус в едином порыве, на одном дыхании, вспомнив мои самые лучшие песни. НО - я очень надеюсь, что весной ситуация будет намного лучше, и уже 17 апреля 2021 года мы сможем с вами по-настоящему зажечь, повеселиться и отдохнуть! Жду ВАС с нетерпением! Берегите себя ваших родных и любимых людей!!! До встречи 17 апреля !!! С любовью, Ваша Наташа❤️", – написала знаменитость.

Фанаты в комментариях заверили, что готовы ждать концерта сколько угодно, лишь бы Наташа была жива и здорова.

"♥️♥️♥️🔥👏👏👏 ждём, Наташу🔥 и ее концерты! Все будет хорошо! Доживем)))🌈🌈🌈 Делайте прямые эфиры с вашим выступлением! Привет моя любимая, талантливая девочка, жаль что живём в разных странах, а так хочется побывать на одном из твоих концертов, надеемся на лучшее, твои поклонники. Наташа лучшая!!!!!🌸🌸🌸🌸🌸🌸 Наталья, есть время привести себя в порядок и не выглядеть, как у Собчак... Вы же в шоу - бизнесе, должны выглядеть на миллион и без фотошопа!🔥 Мы Вас любим!❤️А мне кажется - это все никогда не закончится 😢 это на несколько лет... 🙌🙌🙌👏👏👏 А может онлайн концерт небольшой устроить? Было бы здорово👍", – написали они.

Ранее мы писали, что Наташа Королева озадачила небрежным видом после измен Тарзана. Знаменитая певица оказалась в центре скандала после того, как ее супруг опозорил семью. Мужчина привел в дом двух любовниц, после чего те его обокрали, забрав украшения Королевой на 5 миллионов рублей и 3 тысячи евро. Сергею Глушко пришлось подавать в суд, а самой Королевой скрываться от хейтеров в сети.

Пара якобы помирилась после случившегося, сама Наташа приняла изменщика-мужа обратно, а история с двумя любовницами была ими забыта. Тем не менее, в СМИ каждый день всплывают новые детали скандальных историй с Тарзаном, пока Королева жестко реагирует на негатив и заявляет, что у них все хорошо.

Напомним, Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой

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