33-річна українська співачка Настя Каменських показала, як веселиться вдома у вихідний без Потапа

Настя є активним користувачем соціальної мережі. Тому кожен день вона проводить багато часу за створенням розважального контенту для фанатів. Співачка знімає ролики з перетворенням, показує, як фарбується і навіть худне під час занять спортом.

При цьому одними з найбільш обговорюваних роликів зірки залишаються ті, які вона знімала заради популярності в додатку «Тік-ток». Каменських постійно бере участь у різних челеджах, показує, як інші її копіюють і вона сама подає іншим приклад. Цього разу Каменських вирішила показати кумедний момент з нібито реображенія.

У ролику Настя у вільних домашніх брюках і такий же кофті стрибає на ліжко, де лежить її плаття і намагається опинитися в наряді, не надягаючи той на себе. Найчастіше такі ролики показують з вдалим перетворенням в кінці, а Настя вирішила зробити навпаки. При цьому не всі оцінили її витівку:

"Цеглин треба було підкласти під халат. Так набагато цікавіше було б стрибати; що це було😮; жах; Така справжня, небоїться бути смішною...... обожнюю💋 💋 💋; я сечас помру з сміху; тупість».

Раніше ми також писали, що після повернення з відпустки Настя вирішила влаштувати інтенсивний курс по заняттях спортом. Тепер вона щоранку проводить за заняттями, записуючи тебе і розповідаючи про свої успіхи. Цього разу Каменських поділилася ранковим селфі, на якому позувала в коротенькому топі і обтягуючих лосинах власного бренду.

"Спорт-це так круто! 💪 🔝 Мені дуже хочеться на своєму прикладі показати вам всі плюси занять спортом і здорового способу життя! 😘 І хоч мій інтенсив вже стартував, попереду у нас майже три тижні разом! 🚀 Ви ще можете приєднатися, так як починати ніколи не пізно!» - розповідає Каменських під постом.

Вона також зазначила, що має намір на інтенсиві розробити звичку правильного харчування з учасниками, підкресливши, що беручи участь в цьому інтенсиві, вони не тільки прокачують себе, але і збирають гроші для дітей, хворих на онко.

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