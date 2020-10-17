Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася шпагатом в екстремальному місці

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" нове фото, на якому показала розтяжку і новий ремонт у своєму будинку. Танцівниця забралася на перила балкона і широко розкинула ноги, ризикуючи звалитися вниз.

Заради такої витівки Анастасія Волочкова одягла балетний костюм з блакитного топа і червоної пачки, а також пуанти. Вона впевнено вперлася руками у власні боки і з посмішкою показала зневагу до висоти.

"Ось така краса тепер на всіх балконах мого будинку!🌺... На ній можна навіть танцювати на пуантах. Але поки від радості і захоплення я парю в небі в своєму традиційному шпагаті, в якому я живу", - заявила балерина в описі.

Шанувальники не змогли висловити свою думку про поведінку балерини – зірка закрила можливість що-небудь коментувати у себе на сторінці через надмірну кількість хейта.

Раніше Анастасія Волочкова опублікувала кадри з дітьми, на яких теж показала свою розтяжку. Вона продемонструвала шпагат на платформі, стилізованій під сцену з верстатами для балету. Молоде покоління не залишилося осторонь і теж розтягнулося поруч з танцівницею.

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