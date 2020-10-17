Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась шпагатом в экстремальном месте

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото, на котором показала растяжку и новый ремонт в своем доме. Танцовщица забралась на перила балкона и широко раскинула ноги, рискуя свалиться вниз.

Ради такой выходки Анастасия Волочкова надела балетный костюм из голубого топа и красной пачки, а также пуанты. Она уверенно уперлась руками в собственные бока и с улыбкой показала пренебрежение к высоте.

"Вот такая красота теперь на всех балконах моего дома!🌺... На ней можно даже танцевать на пуантах. Но пока от радости и восхищения я парю в небе в своём традиционном шпагате, в котором я живу", - заявила балерина в описании.

Поклонники не смогли выразить свое мнение о поведении балерины – звезда закрыла возможность что-либо комментировать у себя на странице из-за чрезмерного количества хейта.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала кадры с детьми, на которых тоже показала свою растяжку. Она продемонстрировала шпагат на платформе, стилизованной под сцену со станками для балета. Молодое поколение не осталось в стороне и тоже растянулось рядом с танцовщицей.

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