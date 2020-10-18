Володарка 13-го розміру грудей Міла Кузнєцова блиснула на подіумі

Дівчина взяла участь у показі колекції одягу для дам з пишними формами, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Міла опублікувала кадри з показу, який їй випала честь відкривати.

Перед глядачами пишногруда красуня продефілювала в білій сукні спортивного типу з чорними смужками і малюнком, а також червоними вставками, довжина якої трохи не досягала колін, і в білих кросівках. Волосся моделі було зібране в хвіст.

Відзначимо, що на подіумі Кузнєцова відчувала себе, як риба у воді і задала показу позитивний настрій.

Користувачі оцінили вихід Міли.

"У тебе дуже класний образ👍 ти молодець", "Міла, ти така красуня, на подіумі, як королева👌❤️", "та ти така зірка, раніше і думала так)", "Топчик😍", – пишуть вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що красуня похвалилася формами в яскраво-червоній сукні з поясом, особливістю якої стало бездонне декольте. Ще однією родзинкою можна назвати напівпрозору тканину на плечах, прикрашену декоративними квітами. Із взуття Міла вибрала стильні бежеві туфлі на шпильках.

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