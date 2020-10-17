Українці відчують на собі справжню осінню погоду вже в листопаді
Як повідомляє Politeka з посиланням на ресурс Gismeteo, синоптики прогнозують, що в листопаді на більшій території України буде похмуро і дощитиме, а температура повітря, як денна так і нічна, буде поступово знижуватися все більше і більше.
Крім того, про наближення зими нагадають перші морози і сніг, місцями мокрий.
Пропонуємо вам ознайомитися з довгостроковим прогнозом погоди в п'яти найбільших містах України.
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Києва
Харків
Одеса
Дніпро
Запоріжжя
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