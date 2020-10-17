Українці відчують на собі справжню осінню погоду вже в листопаді

Як повідомляє Politeka з посиланням на ресурс Gismeteo, синоптики прогнозують, що в листопаді на більшій території України буде похмуро і дощитиме, а температура повітря, як денна так і нічна, буде поступово знижуватися все більше і більше.

Крім того, про наближення зими нагадають перші морози і сніг, місцями мокрий.

Пропонуємо вам ознайомитися з довгостроковим прогнозом погоди в п'яти найбільших містах України.

Києва

Харків

Одеса

Дніпро

Запоріжжя

Нагадаємо, осінь різко змінить настрій, дощі атакують нові області: кому не пощастить з погодою.

Як повідомляла Politeka, бабине літо знову порадує українців, але пощастить не всім: які області під ударом дощів.

Також Politeka писала, що бабине літо і дощі з туманами: погода розділить Україну, кому пощастить більше за інших.