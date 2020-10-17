До чого потрібно готуватися українцям

У МОЗ визначили умови для введення тотального локдауну

Як повідомляє Politeka.net, з кожним днем в Україні реєструють все більше і більше хворих китайським вірусом, статистика б'є антирекорди. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів про плани та можливі обмеження.

За словами заступника голови МОЗ, поки українська система охорони здоров'я витримує зростання пацієнтів з небезпечною інфекцією і ще є ресурси для боротьби з епідемією. Однак чиновники вже визначили, яка кількість хворих стане критичною для лікарень.

"Сьогодні ми реєструємо по 5-5,7 тисяч випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров'я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч – будемо справлятися", - розповів Віктор Ляшко. - "Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофілювати ліжка".

Він додав, що уряд намагається не допустити колапсу медичної системи і зупинки економіки, однак і такий варіант допускається.

"Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого зробити", - підкреслив Ляшко. - "Ми просимо всіх дотримуватися всіх протиепідеміологічних норм і правил".

Варто повідомити, що вранці 17 Жовтня зафіксували 6410 нових хворих за добу. Всього нарахували 293 641 інфікованих.

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