Після того, як Конституційний суд України скасував карантинні обмеження зарплат чиновників (наприкінці серпня поточного року), глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що зарплати міністрів не перевищать п'яти середніх заробітних плат по Україні

Як нагадує Politeka, посилаючись на Слово і Діло, на сьогоднішній день ця сума становить приблизно 60 тисяч гривень.

Видання з'ясувало, як насправді йдуть справи з зарплатами членів Кабміну. Так, у вересні 2020-го найбільшу зарплату видали главі МЗС України Дмитру Кулебі - міністру нарахували і виплатили 80 тисяч 296 грн. На другому місці - глава Міноборони Андрій Таран, який у вересні отримав 80 тисяч 23 гривні.

Голові МОЗ Максиму Степанову за вересень виплатили 75 тисяч 691 грн, міністру спорту Вадиму Гутцайту – 71 тисяч 261 гривень.

Також вказується, що понад 60 тисяч гривень отримали глави Міністерства розвитку економіки, Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Мін'юсту, Міністерства розвитку громад і Мінфіну України.

Сам Денис Шмигаль, який зробив заяву про обмеження зарплат членам Кабміну, минулого місяця заробив 55 тисяч 810 гривень. Найменша зарплата у вересні була у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: глава МВС отримав 38 тисяч 20 гривень (виплачена сума з урахуванням податків і зборів).

Раніше ми писали, що голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, яка зарплата повинна бути в українських чиновників. Свою позицію політик озвучив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Разумков упевнений, що народний депутат і будь-який чиновник, через якого проходять важливі державні рішення, повинен отримувати багато.

"$10-50 тис ... тому що в підсумку він може вкрасти мільйони, завдати шкоди державі на мільйони. Але за умови, що буде невідворотність покарання", - вважає спікер Ради.

Систему оплати праці в Україні чекають зміни, що не може не відбитися на зарплатах українців. Сьогоднішні тенденції демонструють, що в майбутньому оклад буде скорочуватися, а решта доплати працівникам будуть залежати від виконаних норм і завдань.

При такій системі ймовірно, що найвищі зарплати збережуться у програмістів. Крім того, на істотне зростання заробітку можуть розраховувати аграрії, фармацевти та експерти в області генетики. Про це розповіла HR-експерт Тетяна Пашкіна. При цьому вона визнала, що потенціал ринку українських роботодавців не дуже великий.

"Тепер багато роботодавців налаштовані на те, щоб зробити постійну частину мінімальною, а відсоток – максимальним. Вони хочуть орієнтуватися на те, щоб людина більше працювала на результат (відсоток або бонус). Це вигідно і роботодавцю і співробітнику. Адже обидва можуть заробити набагато більше, ніж планували спочатку", - розповіла експерт.

Нагадаємо, зарплати українців на удаленке виявилися вищими, ніж у тих, хто сидить в офісі: "отримують більше на ...".

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