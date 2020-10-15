Рост числа заробитчан из Украине нежелателен для Эстонии

С таким резонансным заявлением выступил глава МВД этой страны Март Хельме, передает Politeka со ссылкой на DW.

"Мы не хотим, чтобы их (заробитчан из Украины) стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском. Они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого", – заявил эстонский чиновник.

По словам Хельме, Эстония не может позволить себе массовый приток мигрантов в связи с тем, что имеет небольшую территорию.

"Если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время... Мы же видим статистику - десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии", - продолжил он.

Кроме того, глава МВД Эстонии боится, что заробитчане из Укарине лишат работы местное население.

"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди - и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные средства", - резюмировал он.

Ранее мы писали, что украинских заробитчан, которые заняты на трудовых фронтах Евросоюза, решили предупредить о грядущих изменениях. Об этом говорится в сообщении Совета Европейского союза.

Так, государствам предлагает предоставлять сезонным сотрудникам информацию, которая касается их прав и обязанностей. Делаться это должно на их родном языке и без канцеляризмов.

В совете Евросоюза раздумывают над введением четких правил для работы агентств по трудоустройству на сезонные работы. В частности, их хотят лишить возможности забирать избыточную или собирать незаконную плату за отправку людей в другую страны.

Подобные требования, утверждают в Европе, должны действовать и за пределами союза. Для этого государство и Еврокомиссия советуют позаботиться о том, чтобы сезонным работникам платили зарплату не ниже установленного стандарта в стране, где они пребывают.

Кроме того, должны быть прекращены «эксплуататорские практики», среди которых и торговля людьми, которые хотят поработать за границей.

Трем украинским заробитчанкам, отправившимся на заработки в Польшу и нарушившим правила карантина, грозит до 8 лет тюрьмы. Трое женщин приехали работать из Украины в польскую коммуну Пшемент Великопольского воеводства.

Прибывающим в Польшу украинцам надо знать о том, что по правилам местного карантина, по прибытии в страну они должны обязательно пройти две недели обсервации. К сожалению, трех украинок поселили на обсервации с другой женщиной, у которой обнаружили китайский вирус. После того, как это раскрылось, украинки решили сбежать из самоизоляции. В местной полиции такое поведение назвали безответственным, ведь женщины тоже могли успеть заразиться. Теперь беглянок разыскивают правоохранители. Им грозит жесткое наказание: от 6 до 8 лет тюрьмы.

Десятки украинских мигрантов, которые отправились заработки в Чехию, после задержания полицией отправляют в так называемые "лагеря заробитчан". Отмечается, что граждан Украины задерживают за незаконный въезд, ведь они нарушают миграционное законодательство, которое из-за пандемии ограничивает въезд.

По данным посольства Украины в Чехии, в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Балкова, Бела Езова и Вышни Лготы находится по меньшей мере 170 наших сограждан.

Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому, родные просят о помощи.

Ранее Politeka писала, что Польша отменила ограничения для украинцев: что ждет заробитчан.

Также Politeka сообщала, что дом с украинцами в Польше превратили в пепел: "подожгли", кадры и подробности атаки.