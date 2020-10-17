Українець розповів про несподіване блокування своєї картки ПриватБанком без будь-якого попередження

Сумним досвідом один з клієнтів банку поділився у відгуку на сайті Мінфін. Про це пише Politeka.net.

Українець розповів, що 16 жовтня переводив гроші зі своєї картки на картку Приватбанку, після чого його попросили пройти верифікацію дзвінком на 3700. Чоловік підтвердив всі дані і оператор повідомив йому, що протягом 5-10 хвилин операцію схвалять. Проте через 5 хвилин українець побачив на всіх картах символ "карта заблокована", а його самого "викинуло" з програми Приват24.

"Заблокували карти, відв'язали номер телефону, зв'язатися з банком з тих пір не можу...При спробі наступного логіна - пишуть що номер телефону потрібно підтвердити у відділенні. Наступний дзвінок на 3700 - кажуть що за цим номером немає прив'язаних карт. Вже більше години намагаюся зв'язатися з оператором, залишав заявку на call-back, тиша. В онлайн чат Увійти також не можу. Або в системі якісь серйозні неполадки на даний момент, або ставлення до клієнтів 0/10", - обурився українець.

У свою чергу, представники банку відповіли на його претензію і повідомили, що розглядом цього питання вже займаються фахівці і про результати відразу ж повідомлять клієнту.

Нагадавши, банкомат ПриватБанку "зжер" карту замість того, щоб видати гроші: "потрібно буде заплатити...".

Як повідомляла Politeka, з карт Приватбанку зникають великі суми, українцям дали пораду: "понад 15 тис гривень".

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