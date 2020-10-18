Часто знаменитості намагаються схуднути і, щоб виглядати стрункіше на фото, застосовують фотошоп

Однак ці красуні, напевно, не здогадуються, що набравши трохи зайвих кілограмів, вони виглядають набагато привабливіше і їх фігури абсолютно не зіпсовані, а мають свою родзинку.

Колишня фігуристка і співачка тепер Анна Семенович завжди була схильна до повноти. Через заняття фігурним катанням зірка сиділа на дієті, пише Ліза.

Однак апетитні форми артистки полюбилися її шанувальникам, коли Анна почала співати. Зірка стала сидіти не на таких строгих дієтах, як раніше, але перед важливими зйомками завжди себе обмежує в їжі.

Зайві кілограми зірці тільки личать.

Колишня учасниця групи "ВІА Гра", співачка Анна Седокова зараз володіє пишними формами, яких не соромиться. Зірка стала закликати дівчат любити себе такими, якими вони є.

Однак при цьому артистка радить і дотримуватися інтервального голодування, і займатися спортом.

Відома співачка Наташа Корольова останні роки бореться із зайвими кілограмами, хоча виглядає чудово.

Артистка зізналася, що стежить за собою за допомогою чоловіка, Сергія Глушка, який підбирав їй вправи і складав раціон харчування.

Співачка Жасмин була дуже стрункою дівчиною, але прийшов час і її форми округлилися.

Після третього народження дитини Жасмин поправилася, і вирішила худнути. Але повернутися до колишньої форми зірка так і не змогла.

Актриса Марія Кожевнікова тепер володіє пишними формами. Зірка не відмовляє собі в їжі, але намагається не переїдати.

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