Часто знаменитости стараются похудеть и, чтобы выглядеть стройнее на фото, применяют фотошоп

Однако эти красотки, наверно, не догадываются, что набрав немного лишних килограммов, они выглядят намного обаятельнее и их фигуры совершенно не испорчены, а имеют свою изюминку.

Бывшая фигуристка и певица теперь Анна Семенович всегда была склонна к полноте. Из-за занятий фигурным катанием звезда сидела на диете, пишет Лиза.

Однако аппетитные формы артистки полюбились ее поклонникам, когда Анна начала петь. Звезда стала сидеть не на таких строгих диетах, как раньше, но перед важными съемками всегда себя ограничивает в еде.

Лишние килограммы звезде только идут.

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова сейчас обладает пышными формами, которых не стесняется. Звезда стала призывать девушек любить себя такими, какие они есть.

Однако при этом артистка советует и придерживаться интервального голодания, и заниматься спортом.

Известная певица Наташа Королева последние годы борется с лишними килограммами, хотя выглядит замечательно.

Артистка призналась, что следит за собой с помощью супруга, Сергея Глушко, который подбирал ей упражнения и составлял рацион питания.

Певица Жасмин была очень стройной девушкой, но пришло время и ее формы округлились.

После третьего рождения ребенка Жасмин поправилась, и решила худеть. Но вернуться к прежней форме звезда так и не смогла.

Актриса Мария Кожевникова теперь обладает пышными формами. Звезда не отказывает себе в еде, но старается не переедать.

Напомним, бесстыжая Семенович в образе развратной учительницы опозорилась перед камеро

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