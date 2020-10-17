Відомий український хореограф Олена Шоптенко зробила несподіване зізнання про Дмитра Дікусара
Зокрема, вона зізналася, що через чотири роки після розірвання цивільного шлюбу з танцюристом знаходиться на стадії розірвання їх вінчаного шлюбу.
Про те, що будучи в шлюбі з Олексієм Івановим, вона досі повінчана з екс-чоловіком Дікусаром хореограф зізналася у програмі " Зірковий шлях".
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Як розповіла Шоптенко, вони з Дікусаром повінчалися, оскільки ставилися до своїх стосунків досить серйозно.
"Ми цього дуже хотіли, і ми так зробили. Життя показало інше", - розповідала хореограф.
Також раніше повідомлялося, що Шоптенко опублікувала фото свого маленького сина Олексія в мотоциклетному шоломі.
"Буквально днями до мене прийшло усвідомлення того, що дитина моя вже зовсім виріс! Якщо точніше, то під час примірки зимових черевиків", - пожартувала Шоптенко.
Вона розповіла, що в 1,4 роки було набагато важче вибирати малюкові взуття. Доводилося багато разів приміряти одну і ту ж пару, щоб зрозуміти, підходить вона чи ні.
Нагадаємо, що екс-учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1" хореограф Олена Шоптенко зізналася, що більше не має наміру брати участь у проекті в якості танцівниці
"Мабуть, це був найкоротший сезон в моєму житті, хоча він обіцяв бути одним з найдовших. Ще на початку цього сезону я пообіцяла собі, що це мій останній сезон в якості танцівниці і хореографа в парі. Життя розпорядилося по-своєму і підтвердила моє рішення", - розповіла Шоптенко.
Нагадаємо, змучена Шоптенко з " Танців з зірками "розповіла про свою страшну хворобу:"це ні з чим не можна порівняти".
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