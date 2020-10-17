Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі показала засмагле тіло після відпочинку на яхті

Знаменита супермодель продовжує вражати мережу фото, на яких показує струнку фігуру і ідеально доглянуту шкіру. Як видно на одному з таки фото, яке було представлено на фан-сторінці Емілі в Instagram, вона виглядає чудово навіть під час відпочинку і без макіяжу. Дівчина не тільки може похвалитися рівною засмагою, але і вдало підібраним чорним бікіні.

Секрети краси Ратаковскі при цьому досить прості-вона може дозволити собі солодкий Круасан лише рано вранці, після чого не дозволяє собі зайвого. На знімальному майданчику їй доводиться стримуватися, так як там практично завжди є шведський стіл з будь-якими смаколиками.

Також супермодель обожнює м'ясо, адже вважає, що багато білка допоможе добре себе почувати, тому зрідка навіть замовляє собі цілий стейк. За вечерею модель часто зустрічається з подругами або ж проводить час з чоловіком. Тому може собі дозволити з'їсти пасту або суші.

Ратаковскі також п'є дуже багато води - до 3-х літрів в день, також дівчина намагається рано лягати спати, щоб встигнути виспатися.

Раніше ми також писали, що струнка красуня насправді досить далека від спорту.

«У мене немає тренера, я не ходжу в зал. Ми гуляємо з подругами, вибираємося в піші походи. Мабуть, це все. Я не повернута на фітнесі. У моїй індустрії мене можна назвати білою вороною", - одного разу сказала супермодель в інтерв'ю.

При цьому дівчина багато рухається, часто влаштовує відпочинок на пляжі і, щоб зовсім не ігнорувати фізичні навантаження, раз на тиждень ходить на заняття йогою. Як можна побачити на фото, представленому на фан-акаунті знаменитості, дівчина знаходиться в дуже чудовій формі, тому нею і захоплюються мільйони жінок.

На представленому кадрі Емілі в бордовому бікіні позує в домашній обстановці і без будь-яких укладок, провокативний кадр відразу був завалений коментарями:

"Виглядає жарко і красиво; викликає одне відчуття, відчуття заздрості!!! 😛 😄 ; 😍 😍 ідеальний образ у цієї дівчинки; чому мені здається, що вид ззаду був би краще; це реально спокушає, до чого ж хороша...; Щасливчик той, хто бачить її в живу; моя мета і богиня; Ти така красива ... Хороші флюїди та привітання з Колумбії!; Безумовно, найщасливіша людина🙌 🙌».

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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