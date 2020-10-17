Популярний український виконавець Сергій Бабкін вразив чуттєвим кліпом на один зі своїх хітів

У соціальній мережі Instagram артист опублікував стоп-кадр з кліпу на пісню "Де би я", на якому він стоїть в обнімку зі своєю дружиною Сніжаною, передає Politeka.net.

"Обіцяного 3 роки чекають?"😆Так вийшло у мене з кліпом на пісню "Де Би Я". Вже всі подивилися? Якщо ні, то вихідні Вам на допомогу!😉. P. S. головну актрису відзначити поки не можу, але вона точно у Вашому серці, також як і в моєму🤍", – підписав знімок співак.

Дивлячись на фотографію, неможливо не відзначити, що між цими двома – справжнє і сильне почуття, а Сергій дивиться на дружину, не приховуючи ніжності.

Сам кліп вийшов дуже теплим і по-справжньому щирим. Головні герої подорожують на маленькому автобусі по найкрасивіших місцях України і демонструють свою любов один одному.

Оцінили роботу Сергія і користувачі.

"Яка красива і щаслива пара! Удачі Вам!", "Краса!)", "то супер красиво, супер атмосферно і прекрасно!!! Сніжаночці посилаємо безліч обіймів, вона – ПРЕКРАСНА і все буде чудово❤ ️ ❤️ ❤ ️ любимо!!!",– пишуть вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Сніжана Бабкіна стала жертвою зловмисників. У неї вкрали аккаунт в Instagram.

За словами Сніжани, кілька днів тому подала заявку на верифікацію своєї сторінки і 13 жовтня отримала лист зі схваленням. Бабкіна виконала ряд запропонованих дій, активізувала сторінку, ввела отриманий на телефон код і після цього втратила доступ до своєї сторінки.

Зловмисники вже видалили всю інформацію з її профілю.

Нагадаємо, щасливий Бабкін показав молодшого сина, Леся Нікітюк не втрималася.

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