Красивое видео и не менее красивые чувства!

Популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин поразил чувственным клипом на один из своих хитов

Нс воей старнице в социальной сети Инстаграм артист опубликова стоп-кадр из клипа на песню «Де би я», на котором он стоит в обнимку со своей женой Снежаной, передает Politeka.net.

«Обещанного 3 года ждут?»😆 Так получилось у меня с клипом на песню «ДЕ БИ Я». Уже все посмотрели? Если нет, то выходные Вам в помощь!😉. p.s. Главную актрису отметить пока не могу, но она точно в Вашем Сердце, также как и в Моём🤍», – подписал снимок певец.

Смотря на фотографию, невозможно не отметить, что между этими двумя – настоящее и сильное чувство, а Сергей смотрит на жену, не скрывая нежности.

Сам клип получился очень теплым и по-настоящему искренним. Главные герои путешествуют на маленьком автобусе по самым местам Украины и демонстрируют свою любовь друг другу.

Оценили работу Сергея и пользователи.

«Какая красивая и счастливая пара! Удачи Вам!», «Красота!)», «то супер красиво, супер атмосферно и прекрасно!!! Снежаночке посылаем множество объятий , она - ПРЕКРАСНА и все будет замечательно❤️❤️❤️ЛЮБИМ!!!», – пишут они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Снежана Бабкина стала жертвой злоумышленников. У нее украли аккаунт в Инстаграм.

По словам Снежаны, несколько дней назад подала заявку на верификацию своей страницы и 13 октября получила письмо с одобрением. Бабкина выполнила ряд предложенных действий, активизировала страницу, ввела полученный на телефон код и после этого потеряла доступ к своей странице.

Злоумышленники уже удалили всю информацию с ее профиля.

Напомним, счастливый Бабкин показал младшего сына, Леся Никитюк не удержалась.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин оторвался от земли и поразил новым талантом: "Вот это полет!"

Также Politeka писала, что жена Бабкина задрала шорты и дико потрусила «орешком» на камеру, бесстыжее видео.