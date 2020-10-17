Відома виконавиця Анна Семенович викликала ажіотаж у соцмережах, показавши новий знімок

Апетитні форми співачки мало кого залишають байдужими, вони привертають інтерес і чоловіків, і жінок, пише Politeka.

На цей раз Анна розмістила на своїй сторінці в Instagram кадр, на якому вона позує в чорній спідниці і білій в горошок блузці з глибоким декольте, що дозволяє вдосталь насолодитися великим бюстом співачки.

"Хто знає, як управляти думками , той в змозі коригувати свою програму в матриці життя 💥 щоб стати щасливим , потрібно міняти свої думки і робити, щось нове, розривати старі установки і вичищати переконання . Припиняти безглуздий потік думок і наплавляти їх в потрібну сторону отримуючи від процесу задоволення 🔥 це і є майстерність жити в гармонії і щастя . Ми повинні годувати своєю енергією тільки те, що ми хочемо, а не наші страхи . Удачі всім у цій цікавій роботі✊ 🏼", – підписала знімок зірка.

Фанати бурхливо відреагували на новий образ співачки, поставивши за 37 хвилин більше п'яти тясяч лайків. У коментарях фоловери пишуть, що їм дуже сподобалося фото і що вони в захваті від зовнішності Семенович.

"Beautiful ⚘ ⚘ ⚘ ⚘ Красуня. Це складно, але можна. Тільки так Модель сайз плюс 👍 👍 👍 ви розкішна красуня. Так тримати 🔥 🔥 🔥 найкрасивіша😍 😍 😍, найчарівніша❤️❤️❤️, найшикарніша🔥 🔥 🔥 Ганнуся!!!!!!!! 💥 💥 💥 🔥 Вау які форми 🔥 😍 🌹 шикарна🔥 🔥 🔥", - написали шанувальники співачки.

Раніше ми писали, що Анна Семенович з'явилася в компанії відомого актора. Зірка поділилася кадрами "розваг" у своєму Instagram. Артистка опублікувала в Ютуб свій новий кліп на пісню "Мані бой", в зйомках якого взяв участь актор Андрій Гайдулян, відомий за ролями в серіалах "Універ" і "СашаТаня".

Пізніше Семенович порадувала шанувальників відео, знятим під час знімального процесу.

На кадрах Аня постала в рожевій обтягуючій сукні з глибоким декольте. З великого вирізу ледь не вистрибували груди. На очах у артистки була пов'язка, і коли почулося: "почали!", Андрій підбіг до співачки і та з посмішкою стала його чіпати. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

У пості артистка заявила, що її нова робота всього за добу зібрала 1,2 мільйона переглядів і подякувала команді і глядачам.

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