Знаменитості часто на фото виглядають не так, як насправді

Різні фільтри, фотошоп і багато інших хитрощів, в тому числі косметичні процедури і пластика, допомагають зіркам мати вигляд краще, передає Politeka.net. Однак буває так, що невдалі кадри видають справжню зовнішність зірок.

Відома співачка Наташа Корольова на відфотошоплених знімках в Instagram виглядає на кілька років молодше. Зараз красуні 47 років, але завдяки обробленню фото артистка "скошує" собі 10 років.

Яке було здивування шанувальників, коли Наташа з'явилася в інтерв'ю у Ксенії Собчак і показала своє справжнє обличчя. Зморшки, обвисле підборіддя і "впали" щоки - співачку важко впізнати.

Нещодавно мережу ошелешило відео з Вірою Брежнєвою, яка, можливо, забула накласти фільтри і з'явилася в ефірі "у всій красі". 38-річна співачка вразила своїм негладким обличчям, зокрема, мішками під очима. А які ж оброблені фото в Instagram - просто цукерка!

34-річна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова також виглядає набагато молодше, але варто подивитися відео - і відразу зрозуміло, що на знімках без фотошопу не обходиться. Обличчя у артистки не таке ідеальне, як і в більшості людей.

Серед чоловіків-зірок також зустрічаються любителі фотошопу. Чого вартий правдивий кадр 53-річного співака Філіпа Кіркорова. На одному з відео артист показав себе справжнім і шокував шанувальників.

Колега Кіркорова 44-річний Микола Басков також справляє враження ідеального красеня, але якщо копнути глибше, то можна знайти фото артиста без обробки, і зрозуміти, як йдуть справи насправді.

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому ТОПі:"Ти просто гармата".

Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах:"ще одна гармата".

А ще Politeka повідомляла, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, жги!"