Знаменитости часто на фото выглядят не так, как на самом деле
Различные фильтры, фотошоп и многие другие хитрости, в том числе косметические процедуры и пластика, помогают звездам выглядеть лучше, передает Politeka.net. Однако случается так, что неудачные кадры выдают настоящую внешность звезд.
Известная певица Наташа Королева на отфотошопленных снимках в Инстаграм выглядит на несколько лет моложе. Сейчас красотке 47 лет, но благодаря обрабатыванию фото артистка "скашивает" себе 10 лет.
Каково было удивление поклонников, когда Наташа появилась в интервью у Ксении Собчак и показала свое настоящее лицо. Морщины, обвисший подбородок и "упавшие" щеки - певицу трудно узнать.
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Недавно сеть ошарашило видео с Верой Брежневой, которая, возможно, забыла наложить фильтры и появилась в эфире "во всей красе". 38-летняя певица поразила своим негладким лицом, в частности, мешками под глазами. А какие же обработанные фото в Инстаграм - просто конфетка!
34-летняя российская телеведущая и певица Ольга Бузова также смотрится намного моложе, но стоит посмотреть видео - и сразу понятно, что на снимках без фотошопа не обходится. Лицо у артистки не такое идеальное, как и у большинства людей.
Среди мужчин-звезд также встречаются любители фотошопа. Чего стоит правдивый кадр 53-летнего певца Филиппа Киркорова. На одном из видео артист показал себя настоящего и шокировал поклонников.
Коллега Киркорова 44-летний Николай Басков также производит впечатление идеального красавца, но если копнуть поглубже, то можно найти фото артиста без обработки, и понять, как обстоят дела без прикрас.
Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".
Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".
А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!"