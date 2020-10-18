Знаменитости часто на фото выглядят не так, как на самом деле

Различные фильтры, фотошоп и многие другие хитрости, в том числе косметические процедуры и пластика, помогают звездам выглядеть лучше, передает Politeka.net. Однако случается так, что неудачные кадры выдают настоящую внешность звезд.