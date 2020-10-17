Меган Маркл і принц Гаррі, які відмовилися від королівських повноважень, представили свої нові офіційні знімки

Знімки були зроблені фотографом з Лос-Анджелеса Меттом Сейлзом.

Як повідомляє Politeka.net, кадри приурочені до майбутнього виступу Маркл і принца Гаррі на віртуальному саміті TIME100 під назвою Engineering a Better World. Відповідні знімки з'явилися в мережі Instagram.

Зйомка проходила в особняку пари в Монтесіто, де вони живуть зі своїм сином Арчі. Меган і Гаррі влаштували переполох, позувавши в брючних костюмах і білих сорочках. Вони виглядали розслабленими і щасливими.

"Герцог і герцогиня Сассекські є одними з найвпливовіших людей у світі. Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати з ними, щоб привернути увагу до важливих тем і знайти реальні рішення деяких з найбільш нагальних проблем нашого часу", – заявив директор TIME100 в підписі до знімків.

Користувачі Мережі залишили для пари безліч компліментів, відзначаючи, що після переїзду з Великобританії пара виглядає щасливішою.



"Принцеса Діана була б так горда всім, за що ви відстоювали!", "Вони виглядають безтурботними і неймовірно щасливими", "карколомна парочка блискуча", "Ти така красива😍".

Також раніше повідомлялося, що дід принца Гаррі і чоловік королеви Єлизавети II важко прийняв звістку про те, що його онук залишає Великобританію. Зокрема, він назвав переїзд принца Гаррі і його нареченої Меган Маркл в США - справжнім дезертирством і заявив, що онук втратив його підтримку. А його серце буквально розбите.

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