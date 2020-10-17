Меган Маркл и принц Гарри, которые отказались от королевских полномочий, представили свои новые официальные снимки

Снимки были сделаны фотографом из Лос-Анджелеса Мэттом Сэйлзом.

Как сообщает Politeka.net, кадры приурочены к будущему выступлению Маркл и принца Гарри на виртуальном саммите TIME100 под названием Engineering a Better World. Соответствующие снимки появились в сети Instagram.

Съемка проходила в особняке пары в Монтесито, где они живут со своим сыном Арчи. Меган и Гарри устроили переполох, позировав в брючных костюмах и белых рубашках. Они выглядели расслабленными и счастливыми.

"Герцог и герцогиня Сассекские являются одними из самых влиятельных людей в мире. Мы с нетерпением ждем возможности работать с ними, чтобы привлечь внимание к важным темам и найти реальные решения некоторых из самых насущных проблем нашего времени", – заявил директор TIME100 в подписи к снимкам.

Пользователи сети оставили для пары множество комплиментов, отмечая, что после переезда из Великобритнаии пара выглядит счастливее.



"Принцесса Диана была бы так горда всем, за что вы отстаивали!", "Они выглядят беззаботными и невероятно счастливыми", "Сногсшибательная парочка блестящая", "Ты такая красивая😍".

Также ранее сообщалось, что дед принца Гарри и супруг королевы Елизаветы II тяжело принял известие о том, что его внук покидает Великобританию. В частности, он назвал переезд принца Гарри и его невесты Меган Маркл в США - настоящим дезертирством и заявил, что внук потерял его расположение. А его сердце буквально разбито.

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