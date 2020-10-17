У Кабміні України вважають, що в цьому опалювальному сезоні ціни на газ будуть нижчими, ніж у минулому

Як повідомляє Politeka, посилаючись на інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка виданню thepage.ua, пов'язано це з тим, що на ринку з'явилося більше постачальників газу.

Тобто, вважає чиновник, українці отримали можливість вирішувати, з ким вигідніше укладати договори.

"На ринку газу немає монополії, є можливість вибирати. Є ринок і ринкова ціна. Але зараз ринкова ціна на газ нижча, ніж була в минулому опалювальному сезоні", - стверджує Сергій Марченко.

Крім того, глава Мінфіну переконаний в тому, що ціни на газ для населення різко підвищуватися не будуть.

"Ми на цей опалювальний сезон прогнозуємо низький рівень цін – нижче, ніж минулого року", - резюмував Марченко.

Раніше ми писали, що з початком осені в Україні почалося стрімке зростання цін. Згідно з прогнозами економістів, до кінця 2020 року ціни будуть рости ще швидше, ніж вони виросли у вересні.

Відзначається, що у вересні ціни на промтовари піднялися на 1,1%. Середні ціни на продукти харчування трохи знизилися за рахунок того, що подешевшали овочі і фрукти, які традиційно зменшують в ціні в цей період.

Найбільше за вересень зросли в ціні яйця (7,3%), цукор (1,6%) і соняшникова олія (1,4%). Основні продукти харчування, такі як хліб, м'ясо та молочна продукція подорожчали в середньому на 0,2-0,5%.

Ціни на послуги зростали набагато швидше. Так, за вересень зросла вартість освіти (11%), одягу (майже 8%), комунальних послуг (3,6%). Природний газ подорожчав на 18,4%.

Член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що якби "Нафтогаз України" став продавати на вітчизняному ринку дешевий газ вітчизняного видобутку, то для українців ціна на газ зменшилася б на 20%.

"Нафтогаз" закачує "блакитне паливо" вітчизняного видобутку в підземні сховища, але не випускає на ринок, створюючи таку ситуацію, що газ, який сьогодні пропонується населенню, є більш дорогим.

Нагадаємо, що українців чекає новий неприємний сюрприз «що подорожчає цього разу: "вартість зросте в…».

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