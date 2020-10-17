Відома українська співачка Наталія Могилевська похвалилася новими осінніми образами

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки, Наталя виклала в соцмережі студійні фото, на яких вона одягнена в білосніжний пуловер і осіннє пальто гірчичного кольору.

Звертає на себе увагу яскравий колір помади, якою Могилевська нафарбувала свої чуттєві губи.

"Як вам новий мейк в стилі осені 91го?))) Дивитися фото потрібно під трек Tanita Tikaram» Twist in my Sobriety")) хоча ми сьогодні працювали під Божественну Rachell Ferrell. А що у вашому осінньому плейлисті? Радьте! ️ ️ 🍂 🍁 ", – підписала знімки зірка.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya) 17 Окт 2020 в 2:22 PDT

Фанати за якихось 50 хвилин встигли поставити більше семи тисяч лайків і написали під знімками коментарі, в яких хвалять співачку за елегантний образ і свіжий вигляд.

"Ніби початок 90х....супер Ой як класно!!!! 😍 як красиво 😻 💔 вам дуже йде дуже стильний і суперовий образ! ау 😍 вам так йдуть незвичайні Мейки схожі на Наталі Портман. Щось є.))) Богиня ...я За три дні до пологів була в НІКО на концерті ❤️❤️😘😘❤️❤️😘❤️обожнюю шалено ❤️😘❤️😘❤️😘❤️ Супер хорош Гарненька) 😍 😍 🔥 🔥 помада агонь.ПІШЛИ ВСІ ДАЛЕКО!) КОМУ НЕ ДО СМАКУ.НАТОВПОМ НА ВІЧЕ) А МЕНІ ПО ЛЮБОВІ..ПРЕКРАСНІ ГУБИ! А ВИ ТАМ ШУМИТЕ. Без сну на РІПІТІ))😍😍🔥🔥🔥", – пишуть люди.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська похвалилася, що її нові знімки в черговий раз потрапили в глянець. Так, українська зірка показала шанувальникам свою кращу "подружку-брюнетку", з якою проводить вільний час.

За словами Наталії Могилевської, вона зі своїм собакою брали участь у фотосесії, знімки з якої потрапили в глянцевий журнал.

"Кого більше любите-кішок або собак? Розкажіть чому? Хто ще не знайомий, моя найкраща подружка брюнетка. Зробили спільний фотосет і відразу потрапили в глянець. Зовсім скоро ще одне нове інтерв'ю і мімімішние фотки! Чекаєте?",- підписала вона фото зі своєю "кращою подружкою".

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