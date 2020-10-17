Фігуриста українська модель Інна Горячковська вразила зовнішністю в пікантній леопардовій сукні

Красуня плюс-сайз, яка прославилася як володарка бюста 15-го розміру, поділилася свіжим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Горячковська задумливо походжає по модному бутіку з одягом. При цьому на ній і без того розкішне вбрання: довга сукня з леопардовим принтом і глибоким декольте, яке робить додатковий акцент на пишних грудях красуні. У такій сукні Гарячковська виглядає вкрай ефектно.

"Краса є у всьому, але не всім дано це бачити", - підписала вона свій знімок.

Шанувальники моделі тут же почали засипати її компліментами.

"Це точно. У тебе шикарні очі і посмішка", "виглядаєш чудово, красуня", "Точно", "розкішна жінка", "гаряче", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Горячковська здалася в спідниці і напівпрозорої накидці з величезним декольте. Інна стояла біля примірювальної і виставила бюст вперед, позуючи перед фотографом. Дівчина була босою і не соромилася показати всю себе. Поруч можна побачити і фотографа, який працював з моделлю.

"Чиста любов і самовіддача тільки для овечок! Я-люблю безумовно всіх, але бути хорошою дівчинкою згодна тільки на своїх умовах", - написала зірка.

Нагадавши, українка з 15-м розміром ледве втримала свою нереальну красу в тісному мереживі: "погана дівчинка".

Як повідомляла Politeka, українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте: "чудова кішечка".

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста стиснула розкіш заради чарівного ракурсу: "великокаліберні гармати".