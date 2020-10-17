Українці мають право на доплати до пенсій, але не всі, а лише деякі категорії

Зокрема, доплату щомісяця належить отримати тим, хто має стаж понад норму і тим, хто постраждав у Чорнобильській катастрофі.

Виплата в додатковій пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, передбачена статтями 50 і 51 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", пише "На пенсії".

особам, які належать до категорії 1:

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

особам з інвалідністю I групи-474,5 0 грн;

особам з інвалідністю II групи-379,6 0 грн;

особам з інвалідністю III групи - 284,7 0 грн;

Для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою виплати інші: особам з інвалідністю I групи – 341,64 грн; особам з інвалідністю II групи – 227,76 грн; особам з інвалідністю III групи – 170,82 грн.

особам, які належать до категорій 2-4:

особам, які належать до категорії, 2 – 170,82 грн;

особам, які належать до категорії, 3 – 113,88 грн;

особам, які належать до категорії, 4-56,94 грн.

дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи променевою хворобою, – 170,82 грн.

Нагадаємо про перерахунок пенсій і доплат, хто отримає більше грошей.

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